Смертельна ДТП на Харківщині – загинула 63-річна велосипедистка
ДТП сталася сьогодні, 3 січня, близько 05:30 в районі 49 кілометрів автодороги «Мерефа-Лозова-Павлоград», пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.
Автомобіль Volkswagen LT наїхав на 63-річну велосипедистку. Внаслідок зіткнення жінка загинула на місці події.
“Слідчі СУ ГУНП в Харківській області розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – передають у поліції.
Тепер водієві загрожує вісім років в’язниці, а також позбавлення прав на три роки.
3 Січня 2026 в 19:55