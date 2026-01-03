Смертельна ДТП на Харківщині – загинула 63-річна велосипедистка

ДТП сталася сьогодні, 3 січня, близько 05:30 в районі 49 кілометрів автодороги «Мерефа-Лозова-Павлоград», пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.

Автомобіль Volkswagen LT наїхав на 63-річну велосипедистку. Внаслідок зіткнення жінка загинула на місці події.

“Слідчі СУ ГУНП в Харківській області розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – передають у поліції.

Тепер водієві загрожує вісім років в’язниці, а також позбавлення прав на три роки.