Днем и ночью дождь. Прогноз погоды на 7 января в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 7 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью местами прогнозируют небольшой дождь, днем ​​также ожидают дождь. Днем будет держаться облачная погода.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​от 0 до 5° тепла.

В Харькове ночью ожидают небольшой дождь, днем ​​также прогнозируют дождь.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит около 0°, днем ​​2 – 4° тепла.