Дощ вдень і вночі. Прогноз погоди на 7 січня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 7 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі місцями прогнозують невеликий дощ🌧, вдень також очікують дощ🌧.Вдень буде триматися хмарна погода.

Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 0 до 5° тепла.

У Харкові вночі очікують невеликий дощ, вдень також прогнозують дощ🌧.

Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень 2 – 4° тепла.