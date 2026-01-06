Дощ вдень і вночі. Прогноз погоди на 7 січня у Харкові й області
Прогноз погоди на середу, 7 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі місцями прогнозують невеликий дощ🌧, вдень також очікують дощ🌧.Вдень буде триматися хмарна погода.
Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 0 до 5° тепла.
У Харкові вночі очікують невеликий дощ, вдень також прогнозують дощ🌧.
Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень 2 – 4° тепла.
Читайте також: Чи вся вода на Водохреще стає святою: думка харківського священника (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Дощ вдень і вночі. Прогноз погоди на 7 січня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 19:55;