В Харькове и области начались аварийные отключения света
Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram
Для стабилизации ситуации в энергосистеме энергетики вынуждены были ввести в Харькове и области аварийные отключения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».
Одновременно в регионе продолжают действовать и графики почасовых отключения света, напомнили в облэнерго.
«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – призвали абонентов энергетики.
