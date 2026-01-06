В Харькове и области начались аварийные отключения света

Для стабилизации ситуации в энергосистеме энергетики вынуждены были ввести в Харькове и области аварийные отключения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Одновременно в регионе продолжают действовать и графики почасовых отключения света, напомнили в облэнерго.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – призвали абонентов энергетики.