У Харкові та області почалися аварійні відключення світла

Суспільство 10:15   06.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Для стабілізації ситуації в енергосистемі енергетики змушені були запровадити в Харкові та області аварійні відключення, пишуть у АТ “Харківобленерго”. 

Водночас у регіоні продовжують діяти і графіки погодинних відключень світла, нагадали в обленерго.

Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання“, – закликали мешканців регіону енергетики.

