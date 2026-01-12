Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 13 января – график

Общество 21:30   12.01.2026
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 января – график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Опубликован график отключений света в Харьковской области на вторник, 13 января.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 00:00-01:30; 07:00-12:00; 13:00-15:30; 19:00-22:30
1.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 13:00-15:30; 19:00-22:30
2.1 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30
2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30
3.1 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-24:00
3.2 01:30-05:00; 15:30-22:00; 23:00-24:00
4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:00-24:00
4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:00-24:00
5.1 05:00-08:30; 15:30-19:00
5.2 05:00-08:30; 15:30-19:00
6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, 12 января в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет воспользоваться морозами и может готовить новый массированный удар по Украине в ближайшие дни.

Читайте также: До 18 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января

Автор: Елена Нагорная
