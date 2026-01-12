Live

Як вимикатимуть світло в Харківській області 13 січня – графік

Суспільство 21:30   12.01.2026
Олена Нагорна
Як вимикатимуть світло в Харківській області 13 січня – графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на вівторок, 13 січня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-01:30; 07:00-12:00; 13:00-15:30; 19:00-22:30
1.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 13:00-15:30; 19:00-22:30
2.1 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30
2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30
3.1 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-24:00
3.2 01:30-05:00; 15:30-22:00; 23:00-24:00
4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:00-24:00
4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:00-24:00
5.1 05:00-08:30; 15:30-19:00
5.2 05:00-08:30; 15:30-19:00
6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 12 січня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче скористатися морозами й може готувати новий масований удар по Україні найближчими днями.

Читайте також: До 18 градусів морозу: прогноз погоди в Харкові та області на 13 січня

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Снігове нашестя в Харкові, чи переходять окупанти Оскіл – підсумки 12 січня
Снігове нашестя в Харкові, чи переходять окупанти Оскіл – підсумки 12 січня
12.01.2026, 23:00
Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні
Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні
12.01.2026, 15:26
Росіяни протягом тижня атакували Харківщину ракетами та БпЛА: подробиці
Росіяни протягом тижня атакували Харківщину ракетами та БпЛА: подробиці
12.01.2026, 18:14
Швидкісний мобільний інтернет 5G скоро з’явиться в Харкові – названі терміни
Швидкісний мобільний інтернет 5G скоро з’явиться в Харкові – названі терміни
12.01.2026, 17:47
Дитина розкручувала собаку на повідці в Харкові: поліція проводить перевірку
Дитина розкручувала собаку на повідці в Харкові: поліція проводить перевірку
12.01.2026, 18:57
Маленькі ритуали рятують нас, коли великі плани розсипаються
Маленькі ритуали рятують нас, коли великі плани розсипаються
12.01.2026, 17:20

Новини за темою:

11.01.2026
Як вимикатимуть світло в Харківській області 12 січня – графік
11.01.2026
Як вимикатимуть світло в Харківській області 11 січня – графік
09.01.2026
Як вимикатимуть світло 10 січня у Харкові й області: графіки
07.01.2026
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
06.01.2026
Як вимикатимуть світло 7 січня у Харкові й області: графіки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло в Харківській області 13 січня – графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2026 в 21:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на вівторок, 13 січня.".