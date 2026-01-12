Як вимикатимуть світло в Харківській області 13 січня – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на вівторок, 13 січня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-01:30; 07:00-12:00; 13:00-15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 13:00-15:30; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-24:00

3.2 01:30-05:00; 15:30-22:00; 23:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:00-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:00-24:00

5.1 05:00-08:30; 15:30-19:00

5.2 05:00-08:30; 15:30-19:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 12 січня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче скористатися морозами й може готувати новий масований удар по Україні найближчими днями.