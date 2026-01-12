Як вимикатимуть світло в Харківській області 13 січня – графік
Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на вівторок, 13 січня.
Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 00:00-01:30; 07:00-12:00; 13:00-15:30; 19:00-22:30
1.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 13:00-15:30; 19:00-22:30
2.1 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30
2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30
3.1 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-24:00
3.2 01:30-05:00; 15:30-22:00; 23:00-24:00
4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:00-24:00
4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:00-24:00
5.1 05:00-08:30; 15:30-19:00
5.2 05:00-08:30; 15:30-19:00
6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, 12 січня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче скористатися морозами й може готувати новий масований удар по Україні найближчими днями.
Читайте також: До 18 градусів морозу: прогноз погоди в Харкові та області на 13 січня
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", графік, електроенергія, новини Харкова, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло в Харківській області 13 січня – графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2026 в 21:30;