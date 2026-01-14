Волчанск, Петропавловка и не только: где сегодня на Харьковщине шли бои
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток российские военные восемь раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении военные РФ штурмовали семь раз в районе Волчанска и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое. Три боя продолжаются.
На Купянском направлении противник один раз наступал на позиции украинских защитников в направлении Петропавловки, получил отпор.
Напомним, утром 14 января Генштаб ВСУ сообщал, что за прошлые сутки в Харьковской области зафиксировали десять боев. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили шесть атак РФ около Бугроватки, Прилипки и Дегтярного, на Купянском – четыре атаки возле Петропавловки и Песчаного.
