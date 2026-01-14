Вовчанськ, Петропавлівка і не тільки: де сьогодні на Харківщині точилися бої
Фото: Генштаб ЗСУ
Вісім разів атакували російські військові на Харківщині від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку військові РФ штурмували сім разів у районі Вовчанська та у напрямках населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле. Три бої тривають.
На Куп’янському напрямку супротивник один раз наступав на позиції українських захисників у напрямку Петропавлівки, отримав відсіч.
Нагадаємо, вранці 14 січня Генштаб ЗСУ повідомляв, що минулої доби в Харківській області зафіксували десять боїв. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили шість атак РФ біля Бугруватки, Приліпки та Дігтярного, на Куп’янському – чотири атаки біля Петропавлівки та Піщаного.
