Вовчанськ, Петропавлівка і не тільки: де сьогодні на Харківщині точилися бої

Вісім разів атакували російські військові на Харківщині від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку військові РФ штурмували сім разів у районі Вовчанська та у напрямках населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле. Три бої тривають.

На Куп’янському напрямку супротивник один раз наступав на позиції українських захисників у напрямку Петропавлівки, отримав відсіч.

Нагадаємо, вранці 14 січня Генштаб ЗСУ повідомляв, що минулої доби в Харківській області зафіксували десять боїв. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили шість атак РФ біля Бугруватки, Приліпки та Дігтярного, на Куп’янському – чотири атаки біля Петропавлівки та Піщаного.