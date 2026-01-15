До 17 мороза. Прогноз погоды на 16 января в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 16 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой снег, день пройдет без существенных осадков. На дорогах ожидают гололед. Днем будет держаться облачная погода.

Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 12 до 17° мороза, днем ​​от 7 до 12° мороза.

В Харькове ночью ожидают небольшой снег, день прогнозируют без существенных осадков. На дорогах возможен гололед.

Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13 – 15° мороза, днем ​​8 – 10° мороза.