До 17 мороза. Прогноз погоды на 16 января в Харькове и области

Погода 20:56   15.01.2026
Оксана Якушко
До 17 мороза. Прогноз погоды на 16 января в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 16 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой снег, день пройдет без существенных осадков. На дорогах ожидают гололед. Днем будет держаться облачная погода.
Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 12 до 17° мороза, днем ​​от 7 до 12° мороза.

В Харькове ночью ожидают небольшой снег, день прогнозируют без существенных осадков. На дорогах возможен гололед.
Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13 – 15° мороза, днем ​​8 – 10° мороза.

Автор: Оксана Якушко
