До 17 морозу. Прогноз погоди на 16 січня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 16 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі прогнозують невеликий сніг🌨, день пройде без істотних опадів🌤. На дорогах очікують ожеледицю. Вдень триматиметься хмарна погода.
Вітер буде північно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17° морозу, вдень від 7 до 12° морозу.
У Харкові вночі очікують невеликий сніг🌨, день прогнозують без істотних опадів🌤. На дорогах можлива ожеледиця.
Вітер буде північно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 13 – 15° морозу, вдень 8 – 10° морозу.
