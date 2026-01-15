До 17 морозу. Прогноз погоди на 16 січня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 16 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують невеликий сніг🌨, день пройде без істотних опадів🌤. На дорогах очікують ожеледицю. Вдень триматиметься хмарна погода.

Вітер буде північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17° морозу, вдень від 7 до 12° морозу.

У Харкові вночі очікують невеликий сніг🌨, день прогнозують без істотних опадів🌤. На дорогах можлива ожеледиця.

Вітер буде північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 13 – 15° морозу, вдень 8 – 10° морозу.