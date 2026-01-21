Дрон РФ упал в одном из районов Харькова – Терехов

О падении боевого вражеского дрона в Слободском районе сообщил мэр Игорь Терехов.

Он рассказал, что последствия уточняются.

Отметим, воздушную тревогу в Харькове объявили в 13:31. Тогда мониторинговые каналы начали писать, что над городом слышен вражеский БпЛА.

Воздушные Силы ВСУ предупреждали о дроне РФ в окрестностях Харькова с северо-востока.

Напомним, более полумиллиона абонентов одновременно без электричества в Харькове и области утром 21 января. Такие данные привел на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, сообщает корреспондентка МГ «Объектив». И такое количество отключенных – не предел. Вчера, 20 января, по информации Синегубова, их было 1 миллион 100 тысяч. «Это почти 90% населения города Харькова и территории Харьковской области», — отметил он. При этом, учитывая общее состояние энергосистемы Украины и постоянные российские обстрелы варианта жизни круглосуточно с электричеством, власти пока не обещают. Однако есть задача выйти на более приемлемые графики. Такой оптимальный из возможных на сегодня сценариев описал Синегубов.