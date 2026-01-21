Live

Дрон РФ впав в одному з районів Харкова – Терехов

Події 13:58   21.01.2026
Вікторія Яковенко
Дрон РФ впав в одному з районів Харкова – Терехов

Про падіння бойового ворожого дрону у Слобідському районі інформує мер Ігор Терехов.

Він повідомив, що наслідки уточнюються.

Зазначимо, повітряну тривогу у Харкові оголосили о 13:31. Тоді моніторингові канали почали писати, що над містом чутно ворожий БпЛА.

Повітряні сили попереджали про ворожий дрон на околицях Харкова з північного сходу.

Нагадаємо, понад півмільйона абонентів одночасно без електрики в Харкові та області вранці 21 січня. Такі дані навів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє кореспондентка МГ «Об’єктив». І така кількість відключених – не межа. Вчора, 20 січня, за інформацією Синєгубова, їх було 1 мільйон 100 тисяч. «Це майже 90% населення міста Харкова та території Харківської області», – зазначив він. При цьому з огляду на загальний стан енергосистеми України та постійні російські обстріли варіанту життя цілодобово з електрикою влада поки не обіцяє. Проте є завдання вийти на більш прийнятні графіки. Такий оптимальний із можливих на сьогодні сценаріїв описав Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
