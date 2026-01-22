Live

Где сегодня наступал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:43   22.01.2026
Виктория Яковенко
Где сегодня наступал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боев, противник атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону Избицкого. Один бой продолжается.

На Купянском направлении украинские воины отбивают атаку россиян в районе населённого пункта Синьковка.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 123 боя.

Напомним, в Купянске завершается зачистка города от российских оккупантов, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его данным, в городе остается около 50 россиян. В Волчанске сейчас проходят городские бои. Захватчики активно лезут через реку на юг, но больше идет речь о попытках обхода.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
21.01.2026, 23:00
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, погибли волонтеры
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, погибли волонтеры
22.01.2026, 16:45
Сегодня 22 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 января 2026: какой праздник и день в истории
22.01.2026, 06:00
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Смертельная авария на Харьковщине: столкнулись легковушка и грузовик (фото)
Смертельная авария на Харьковщине: столкнулись легковушка и грузовик (фото)
22.01.2026, 12:34
Где сегодня наступал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Где сегодня наступал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
22.01.2026, 16:43

Новости по теме:

20.01.2026
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
10.01.2026
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
10.01.2026
Враг атаковал на Харьковщине 17 раз: утренние данные Генштаба ВСУ
17.12.2025
Враг сегодня не атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00
16.12.2025
Почти 30 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня наступал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 января 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".