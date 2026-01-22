Где сегодня наступал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боев, противник атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону Избицкого. Один бой продолжается.
На Купянском направлении украинские воины отбивают атаку россиян в районе населённого пункта Синьковка.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 123 боя.
Напомним, в Купянске завершается зачистка города от российских оккупантов, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его данным, в городе остается около 50 россиян. В Волчанске сейчас проходят городские бои. Захватчики активно лезут через реку на юг, но больше идет речь о попытках обхода.
