Где сегодня наступал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боев, противник атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону Избицкого. Один бой продолжается.

На Купянском направлении украинские воины отбивают атаку россиян в районе населённого пункта Синьковка.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 123 боя.

Напомним, в Купянске завершается зачистка города от российских оккупантов, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его данным, в городе остается около 50 россиян. В Волчанске сейчас проходят городские бои. Захватчики активно лезут через реку на юг, но больше идет речь о попытках обхода.