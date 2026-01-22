Де сьогодні наступав ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім боїв, супротивник атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік Ізбицького. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають атаку росіян у районі населеного пункту Синьківка.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 123 бої.

Нагадаємо, у Куп’янську завершується зачистка міста від російських окупантів, повідомив спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов. За його даними, у місті залишається близько 50 росіян. У Вовчанську зараз відбуваються міські бої. Загарбники активно лізуть через річку на південь, але більше мова йде про спроби обходу.