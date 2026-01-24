15 тысяч жителей Лозовой – без света, проблемы с водой в громаде

В Лозовской громаде из-за последствий массированного обстрела возникли проблемы водоснабжением и электричеством.

В некоторых старостинских округах пришлось ввести почасовой график водоснабжения, сообщает мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Он отметил, что в городе более 15 тысяч жителей остаются без света. В отдельных частях города его нет более 17 часов.

«Благодарю всех, кто относится с пониманием и помогает. Напоминаю, что работают «пункти незламності». Знаем, что нашим защитникам и защитницам сейчас гораздо труднее, поэтому с уважением к ним добросовестно одолеваем все вызовы. Большую часть морозной зимы мы уже прошли. Через несколько дней отступят морозы, а дальше – весна», — написал он.

Напомним, накануне Лозовую массированно атаковали ночью и утром. Мэр Сергей Зеленский заявил, что в общине возникли проблемы с водоснабжением.

