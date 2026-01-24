15 тисяч жителів Лозової – без світла, проблеми з водою в громаді
У Лозівській громаді через наслідки масованого обстрілу виникли проблеми водопостачанням та електрикою.
У деяких старостинських округах довелось ввести погодинний графік водопостачання, інформує мер Лозової Сергій Зеленський.
Він зазначив, що у місті понад 15 тисяч мешканців залишаються без світла. В окремих частинах міста його немає більше ніж 17 годин.
«Дякую всім, хто ставиться з розумінням та допомагає. Нагадую, що працюють «пункти незламності». Знаємо, що нашим захисникам та захисницям зараз набагато важче, тому з повагою до них сумлінно долаємо всі виклики. Більшу частину морозної зими ми вже пройшли. За кілька днів відступлять морози, а далі – весна», – написав він.
Нагадаємо, напередодні Лозову масовано атакували вночі та зранку. Міський голова Сергій Зеленський заявив, що в громаді виникли проблеми із водозабезпеченням.
Читайте також: Аварійні відключення світла ввели в Харкові й області
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, Лозова, нет света, Сергей Зеленский;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «15 тисяч жителів Лозової – без світла, проблеми з водою в громаді», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2026 в 11:16;