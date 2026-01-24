Live

15 тисяч жителів Лозової – без світла, проблеми з водою в громаді

Суспільство 11:16   24.01.2026
Вікторія Яковенко
15 тисяч жителів Лозової – без світла, проблеми з водою в громаді

У Лозівській громаді через наслідки масованого обстрілу виникли проблеми водопостачанням та електрикою.

У деяких старостинських округах довелось ввести погодинний графік водопостачання, інформує мер Лозової Сергій Зеленський.

Він зазначив, що у місті понад 15 тисяч мешканців залишаються без світла. В окремих частинах міста його немає більше ніж 17 годин.

«Дякую всім, хто ставиться з розумінням та допомагає. Нагадую, що працюють «пункти незламності». Знаємо, що нашим захисникам та захисницям зараз набагато важче, тому з повагою до них сумлінно долаємо всі виклики. Більшу частину морозної зими ми вже пройшли. За кілька днів відступлять морози, а далі – весна», – написав він.

Нагадаємо, напередодні Лозову масовано атакували вночі та зранку. Міський голова Сергій Зеленський заявив, що в громаді виникли проблеми із водозабезпеченням.

Читайте також: Аварійні відключення світла ввели в Харкові й області

Автор: Вікторія Яковенко
