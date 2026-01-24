Аварійні відключення світла ввели в Харкові й області
Для стабілізації ситуації в енергомережі в Харкові та області запровадили аварійні відключення світла.
В АТ «Харківобленерго» зазначили, що одночасно продовжують діяти й графіки погодинних відключень.
За даними енергетиків, ГПВ діють сьогодні з 00:00 до 24:00.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 07:00-11:00; 14:00-21:00
- 1.2 07:00-11:00; 14:00-21:00
- 2.1 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00-21:00
- 2.2 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00-21:00
- 3.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 11:00-14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
- 3.2 00:00-03:30; 06:00-10:30; 11:00-14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
- 4.1 00:00-03:30; 06:00-10:30; 11:00-14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
- 4.2 00:00-03:30; 11:00-14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
- 5.1 03:30-06:00; 11:00-17:30; 21:00-24:00
- 5.2 03:30-06:00; 11:00-17:30; 19:00-24:00
- 6.1 00:00-06:00; 11:00-17:30; 19:00-24:00
- 6.2 00:00-06:00; 11:00-17:30; 19:00-21:00
Дізнатися свою чергу можна тут.
«Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!», – пишуть енергетики.
Нагадаємо, раніше в АТ «Харківобленерго» пояснили різницю між графіками погодинних, аварійних та спеціально аварійних графіками відключень. За даними фахівців, про ГПВ попереджають завчасно, а час на запровадження аварійних та спеціально аварійних – 15 та три хвилини відповідно. Детальніше.
Читайте також: Понад 100 «шахедів» літали над регіоном, по Харкову вдарила і ракета (фото)
