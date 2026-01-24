Live

Аварійні відключення світла ввели в Харкові й області

Суспільство 09:49   24.01.2026
Вікторія Яковенко
Аварійні відключення світла ввели в Харкові й області Фото: АТ “Харківобленерго”

Для стабілізації ситуації в енергомережі в Харкові та області запровадили аварійні відключення світла.

В АТ «Харківобленерго» зазначили, що одночасно продовжують діяти й графіки погодинних відключень.

За даними енергетиків, ГПВ діють сьогодні з 00:00 до 24:00.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 07:00-11:00; 14:00-21:00
  • 1.2 07:00-11:00; 14:00-21:00
  • 2.1 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00-21:00
  • 2.2 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00-21:00
  • 3.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 11:00-14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
  • 3.2 00:00-03:30; 06:00-10:30; 11:00-14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
  • 4.1 00:00-03:30; 06:00-10:30; 11:00-14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
  • 4.2 00:00-03:30; 11:00-14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
  • 5.1 03:30-06:00; 11:00-17:30; 21:00-24:00
  • 5.2 03:30-06:00; 11:00-17:30; 19:00-24:00
  • 6.1 00:00-06:00; 11:00-17:30; 19:00-24:00
  • 6.2 00:00-06:00; 11:00-17:30; 19:00-21:00

Дізнатися свою чергу можна тут.

«Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!», – пишуть енергетики.

Нагадаємо, раніше в АТ «Харківобленерго» пояснили різницю між графіками погодинних, аварійних та спеціально аварійних графіками відключень. За даними фахівців, про ГПВ попереджають завчасно, а час на запровадження аварійних та спеціально аварійних – 15 та три хвилини відповідно. Детальніше.

Читайте також: Понад 100 «шахедів» літали над регіоном, по Харкову вдарила і ракета (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
24.01.2026, 10:20
24.01.2026, 07:38
24.01.2026, 08:39
20.01.2026, 13:20
24.01.2026, 09:55
24.01.2026, 03:09

