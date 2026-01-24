Live

Аварийные отключения света ввели в Харькове и области

Общество 09:49   24.01.2026
Виктория Яковенко
Аварийные отключения света ввели в Харькове и области Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Для стабилизации ситуации в сети в Харькове и области ввели аварийные отключения света.

В АО «Харьковоблэнерго» отметили, что одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений.

По данным энергетиков, ГПО действуют сегодня с 00:00 до 24:00.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 07:00–11:00; 14:00–21:00
  • 1.2 07:00–11:00; 14:00–21:00
  • 2.1 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00
  • 2.2 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00
  • 3.1 00:00–03:30; 07:00-10:30; 11:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
  • 3.2 00:00–03:30; 06:00-10:30; 11:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
  • 4.1 00:00–03:30; 06:00-10:30; 11:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
  • 4.2 00:00–03:30; 11:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
  • 5.1 03:30-06:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00
  • 5.2 03:30-06:00; 11:00–17:30; 19:00–24:00
  • 6.1 00:00–06:00; 11:00–17:30; 19:00–24:00
  • 6.2 00:00–06:00; 11:00–17:30; 19:00–21:00

Узнать свою очередь можно здесь.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – пишут энергетики.

Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» объяснили разницу между графиками почасовых, аварийных и специально аварийных графиками отключений. По данным специалистов, о ГПО предупреждают заранее, а время на введение аварийных и специально аварийных – 15 и 3 минуты соответственно. Детальнее.

Читайте также: Более 100 «Шахедов» летали над регионом, по Харькову ударила и ракета (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 24 января: ночью ударили БпЛА и «Искандер»
Новости Харькова – главное 24 января: ночью ударили БпЛА и «Искандер»
24.01.2026, 09:55
«Харьков выстоял эту ночь» — Терехов о последствиях и болезненной детали атаки
«Харьков выстоял эту ночь» — Терехов о последствиях и болезненной детали атаки
24.01.2026, 08:39
Налет «Шахедов» на Харьков: более двух часов атаки, фото и видео с мест ударов
Налет «Шахедов» на Харьков: более двух часов атаки, фото и видео с мест ударов
24.01.2026, 07:38
Харьков атаковали 25 «Шахедов»: пострадали 11 человек, дома, роддом и больница
Харьков атаковали 25 «Шахедов»: пострадали 11 человек, дома, роддом и больница
24.01.2026, 03:09
Взрыв в Харькове: россияне атаковали с помощью БпЛА Индустриальный район
Взрыв в Харькове: россияне атаковали с помощью БпЛА Индустриальный район
23.01.2026, 17:27
Атака на Киев: главной мишенью была энергетика, 6000 домов – без отопления
Атака на Киев: главной мишенью была энергетика, 6000 домов – без отопления
24.01.2026, 10:20

Новости по теме:

22.01.2026
Сколько людей без света на Харьковщине? Облэнерго о ситуации в регионе
22.01.2026
Аварийные отключения вновь действуют в Харькове и области
20.01.2026
В Харькове и области начались аварийные отключения света
19.01.2026
Аварийные отключения света начались в Харькове и области
15.01.2026
В Харькове и области ввели аварийные отключения света


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Аварийные отключения света ввели в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 января 2026 в 09:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для стабилизации ситуации в сети в Харькове и области ввели аварийные отключения света.".