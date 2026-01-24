Аварийные отключения света ввели в Харькове и области
Для стабилизации ситуации в сети в Харькове и области ввели аварийные отключения света.
В АО «Харьковоблэнерго» отметили, что одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений.
По данным энергетиков, ГПО действуют сегодня с 00:00 до 24:00.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 07:00–11:00; 14:00–21:00
- 1.2 07:00–11:00; 14:00–21:00
- 2.1 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00
- 2.2 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00
- 3.1 00:00–03:30; 07:00-10:30; 11:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
- 3.2 00:00–03:30; 06:00-10:30; 11:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
- 4.1 00:00–03:30; 06:00-10:30; 11:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
- 4.2 00:00–03:30; 11:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
- 5.1 03:30-06:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00
- 5.2 03:30-06:00; 11:00–17:30; 19:00–24:00
- 6.1 00:00–06:00; 11:00–17:30; 19:00–24:00
- 6.2 00:00–06:00; 11:00–17:30; 19:00–21:00
Узнать свою очередь можно здесь.
«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – пишут энергетики.
Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» объяснили разницу между графиками почасовых, аварийных и специально аварийных графиками отключений. По данным специалистов, о ГПО предупреждают заранее, а время на введение аварийных и специально аварийных – 15 и 3 минуты соответственно. Детальнее.
Читайте также: Более 100 «Шахедов» летали над регионом, по Харькову ударила и ракета (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: аварийные отключения, АО "Харьковоблэнерго", новости Харькова, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Аварийные отключения света ввели в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 января 2026 в 09:49;