Аварийные отключения света ввели в Харькове и области

Для стабилизации ситуации в сети в Харькове и области ввели аварийные отключения света.

В АО «Харьковоблэнерго» отметили, что одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений.

По данным энергетиков, ГПО действуют сегодня с 00:00 до 24:00.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 07:00–11:00; 14:00–21:00

1.2 07:00–11:00; 14:00–21:00

2.1 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00

2.2 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00

3.1 00:00–03:30; 07:00-10:30; 11:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00

3.2 00:00–03:30; 06:00-10:30; 11:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00

4.1 00:00–03:30; 06:00-10:30; 11:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00

4.2 00:00–03:30; 11:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00

5.1 03:30-06:00; 11:00–17:30; 21:00-24:00

5.2 03:30-06:00; 11:00–17:30; 19:00–24:00

6.1 00:00–06:00; 11:00–17:30; 19:00–24:00

6.2 00:00–06:00; 11:00–17:30; 19:00–21:00

Узнать свою очередь можно здесь.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – пишут энергетики.

Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» объяснили разницу между графиками почасовых, аварийных и специально аварийных графиками отключений. По данным специалистов, о ГПО предупреждают заранее, а время на введение аварийных и специально аварийных – 15 и 3 минуты соответственно.