Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боя, враг атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка. Один бой продолжается.

На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону украинских защитников – атаковал в сторону Песчаного.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 61 бой.

Напомним, армия РФ продолжает давить в районе Волчанска, информируют аналитики проекта «DeepState». Они отметили, что враг повредил логистику, из-за чего тяжело держать оборону Волчанска и окрестного района.