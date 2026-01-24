Live

Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:06   24.01.2026
Виктория Яковенко
Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боя, враг атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка. Один бой продолжается.

На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону украинских защитников – атаковал в сторону Песчаного.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 61 бой.

Напомним, армия РФ продолжает давить в районе Волчанска, информируют аналитики проекта «DeepState». Они отметили, что враг повредил логистику, из-за чего тяжело держать оборону Волчанска и окрестного района.

Читайте также: Сколько домов пострадало в Харькове из-за ночной атаки

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 24 января: ночная атака, ребенок погиб в ДТП
Новости Харькова – главное 24 января: ночная атака, ребенок погиб в ДТП
24.01.2026, 16:08
Более 100 «Шахедов» летали над регионом, по Харькову ударила и ракета (фото)
Более 100 «Шахедов» летали над регионом, по Харькову ударила и ракета (фото)
24.01.2026, 13:18
«Харьков выстоял эту ночь» — Терехов о последствиях и болезненной детали атаки
«Харьков выстоял эту ночь» — Терехов о последствиях и болезненной детали атаки
24.01.2026, 08:39
Двухмесячный ребенок погиб в ДТП на Харьковщине (фото)
Двухмесячный ребенок погиб в ДТП на Харьковщине (фото)
24.01.2026, 13:03
Налет «Шахедов» на Харьков: более двух часов атаки, фото и видео с мест ударов
Налет «Шахедов» на Харьков: более двух часов атаки, фото и видео с мест ударов
24.01.2026, 07:38
Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
24.01.2026, 16:06

Новости по теме:

24.01.2026
«Враг повредил логистику, тяжело держать оборону Волчанска» — DeepState
23.01.2026
Враг сегодня не атаковал на Купянщине – данные Генштаба ВСУ на 16:00
22.01.2026
Где сегодня наступал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
22.01.2026
В Купянске завершается зачистка, в Волчанске идут бои – Трегубов (видео)
21.01.2026
Редкую вражескую РЭБ поразили на Харьковщине (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 января 2026 в 16:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".