Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири бої, ворог атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону українських захисників – атакував у бік Піщаного.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 61 бій.

Нагадаємо, армія РФ продовжує тиснути в районі Вовчанська, інформують аналітики проєкту «DeepState». Вони зазначили, що ворог пошкодив логістику, через що важко тримати оборону Вовчанська та навколишнього району.

Читайте також: Скільки будинків постраждало в Харкові через нічну атаку