Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири бої, ворог атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону українських захисників – атакував у бік Піщаного.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 61 бій.
Нагадаємо, армія РФ продовжує тиснути в районі Вовчанська, інформують аналітики проєкту «DeepState». Вони зазначили, що ворог пошкодив логістику, через що важко тримати оборону Вовчанська та навколишнього району.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2026 в 16:06;