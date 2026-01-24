Шесть раз атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 08:00

Как прошли сутки на фронте в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили пять атак противника в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Амбарное и в сторону населенного пункта Нестерное.

На Купянском направлении вчера украинские воины отбили одну атаку врага в сторону Петропавловки.

«В общем за прошедшие сутки зафиксировано 136 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросив 223 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7615 дронов-камикадзе и произвели 3840 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня», — отметили в Генштабе.

Напомним, армия РФ продолжает давить в районе Волчанска, информируют аналитики проекта «DeepState». Они отметили, что враг повредил логистику, из-за чего тяжело держать оборону Волчанска и окрестного района.