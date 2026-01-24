Шість разів атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 08:00
Як минула доба на фронті в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили п’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік населеного пункту Нестерне.
На Куп’янському напрямку вчора українські воїни відбили одну атаку ворога в бік Петропавлівки.
«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинувши 223 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7615 дронів-камікадзе та здійснили 3840 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 – з реактивних систем залпового вогню», – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, армія РФ продовжує тиснути в районі Вовчанська, інформують аналітики проєкту «DeepState». Вони зазначили, що ворог пошкодив логістику, через що важко тримати оборону Вовчанська та навколишнього району.
Нагадаємо
