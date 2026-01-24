Live

Шість разів атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 08:00

Фронт 08:19   24.01.2026
Вікторія Яковенко
Шість разів атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 08:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Як минула доба на фронті в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили п’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік населеного пункту Нестерне.

ГШ о Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку вчора українські воїни відбили одну атаку ворога в бік Петропавлівки.

ГШ о Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинувши 223 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7615 дронів-камікадзе та здійснили 3840 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54  – з реактивних систем залпового вогню», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, армія РФ продовжує тиснути в районі Вовчанська, інформують аналітики проєкту «DeepState». Вони зазначили, що ворог пошкодив логістику, через що важко тримати оборону Вовчанська та навколишнього району.

Автор: Вікторія Яковенко
