Какого качества вода течет из кранов харьковчан — данные мониторинга
Качество водопроводной воды в Харькове и области проверили специалисты ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины».
Из водопровода Харькова отобрали и исследовали по санитарно-химическим показателям 1114 проб воды. Из них только 14 проб (1,3%) не соответствовали нормативным требованиям. Превышения были по цветности, мутности, общей жесткости, содержанию сухого остатка, железа и сульфатов.
По микробиологическим показателям проверили 1150 проб, из них нормативам не соответствовали уже 87 (7,6%), но они были отобраны преимущественно из уличных водоразборных колонок на тупиковых участках сетей.
В Харьковской области в целом (включая Харьков) исследовали по санитарно-химическим показателям 9638 проб, из них 384 (4%) не соответствовали гигиеническим требованиям. Превышения по мутности, окраске, общей жесткости, содержанию сухого остатка, железа, сульфатов, нитратов, аммиака, хлоридов, кремния, фтора были в воде из водопроводов Купянского района (Шевченковская, Ольховатская и Великобурлукская громады), Лозовского района (Близнюковская, Беляевская, Лозовская и Алексеевская громады), Изюмского района (Савинская, Куньевская и Барвенковская громады), Харьковского района (Южногородская, Ольховская, Роганская, Безлюдовская, Мерефянская и Малоданиловская громады), Чугуевского района (Малиновская, Новопокровская, Печенежская, Пролисненская и Старосалтовская громады), Берестинского района (Сахновщинская громада).
По микробиологическим показателям в Харьковской области проверили 11635 проб воды, из них 379 (3,3%) не соответствовали требованиям. Больше всего зарегистрировали в Харьковском районе (Безлюдовская, Ольховская, Высочанская, Роганская, Южногородская, Песочинская и Мерефянская громады), Изюмском районе (Донецкая, Савинская, Барвенковская, Боровская и Куньевская громады), Чугуевском районе (Старосалтовская, Пролисненская громады), Лозовском районе (Лозовская громада) и Берестинском районе (Зачепиловская, Наталинская и Староверовская громада).
По паразитологическим показателям исследовали 343 пробы воды, все они соответствовали нормативам.
Читайте также: Вся ли вода на Крещение становится святой: мнение харьковского священника 📹
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, качество воды, мониторинг, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Какого качества вода течет из кранов харьковчан — данные мониторинга», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 января 2026 в 18:01;