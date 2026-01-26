Live

Какого качества вода течет из кранов харьковчан — данные мониторинга

Общество 18:01   26.01.2026
Елена Нагорная
Какого качества вода течет из кранов харьковчан — данные мониторинга Фото: depositphotos.com

Качество водопроводной воды в Харькове и области проверили специалисты ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины».

Из водопровода Харькова отобрали и исследовали по санитарно-химическим показателям 1114 проб воды. Из них только 14 проб (1,3%) не соответствовали нормативным требованиям. Превышения были по цветности, мутности, общей жесткости, содержанию сухого остатка, железа и сульфатов.

По микробиологическим показателям проверили 1150 проб, из них нормативам не соответствовали уже 87 (7,6%), но они были отобраны преимущественно из уличных водоразборных колонок на тупиковых участках сетей.

В Харьковской области в целом (включая Харьков) исследовали по санитарно-химическим показателям 9638 проб, из них 384 (4%) не соответствовали гигиеническим требованиям. Превышения по мутности, окраске, общей жесткости, содержанию сухого остатка, железа, сульфатов, нитратов, аммиака, хлоридов, кремния, фтора были в воде из водопроводов Купянского района (Шевченковская, Ольховатская и Великобурлукская громады), Лозовского района (Близнюковская, Беляевская, Лозовская и Алексеевская громады), Изюмского района (Савинская, Куньевская и Барвенковская громады), Харьковского района (Южногородская, Ольховская, Роганская, Безлюдовская, Мерефянская и Малоданиловская громады), Чугуевского района (Малиновская, Новопокровская, Печенежская, Пролисненская и Старосалтовская громады), Берестинского района (Сахновщинская громада).

По микробиологическим показателям в Харьковской области проверили 11635 проб воды, из них 379 (3,3%) не соответствовали требованиям. Больше всего зарегистрировали в Харьковском районе (Безлюдовская, Ольховская, Высочанская, Роганская, Южногородская, Песочинская и Мерефянская громады), Изюмском районе (Донецкая, Савинская, Барвенковская, Боровская и Куньевская громады), Чугуевском районе (Старосалтовская, Пролисненская громады), Лозовском районе (Лозовская громада) и Берестинском районе (Зачепиловская, Наталинская и Староверовская громада).

По паразитологическим показателям исследовали 343 пробы воды, все они соответствовали нормативам.

Автор: Елена Нагорная
