Чи належної якості вода тече з кранів харків’ян – дані моніторингу

Якість водопровідної води у Харкові та області перевірили спеціалісти ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

З водопроводу Харкова відібрали та дослідили за санітарно-хімічними показниками 1114 проб води. З них лише 14 проб (1,3%) не відповідали нормативним вимогам. Перевищення були за кольоровістю, каламутністю, загальною жорсткістю, вмістом сухого залишку, заліза та сульфатів.

За мікробіологічними показниками перевірили 1150 проб, з них нормативам не відповідали вже 87 (7,6%), але вони були відібрані з вуличних водорозбірних колонок на тупикових ділянках мереж.

У Харківській області загалом (включно з Харковом) дослідили за санітарно-хімічними показниками 9638 проб, з них 384 (4%) не відповідали гігієнічним вимогам. Перевищення за показниками каламутності, кольоровості, загальної жорсткості, вмісту сухого залишку, заліза, сульфатів, нітратів, аміаку, хлоридів, кремнію, фтору були у воді з водогонів Куп’янського району (Шевченківська, Вільхуватська та Великобурлуцька громади), Лозівського району (Близнюківська, Біляївська, Лозівська та Олексіївська громади), Ізюмського району (Савинська, Куньєвська та Барвінківська громади), Харківського району (Південноміська, Вільхівська, Роганська, Безлюдівська, Мереф’янська та Малоданилівська громади), Чугуївського району (Малинівська, Новопокровська, Печенізька, Пролісненська та Старосалтівська громади), Берестинського району (Сахновщинська громада).



За мікробіологічними показниками на Харківщині перевірили 11635 проб води, з них 379 (3,3%) не відповідали вимогам епідбезпеки. Найбільше зареєстрували в Харківському районі (Безлюдівська, Вільхівська, Височанська, Роганська, Південноміська, Пісочинська та Мереф’янська громади), Ізюмському районі (Донецька, Савинська, Барвінківська, Борівська та Куньєвська громади), Чугуївському районі (Старосалтівська, Пролісненська громади), Лозівському районі (Лозівська громада) та Берестинському районі (Зачепилівська, Наталинська та Старовірівська громади).

За паразитологічними показниками дослідили 343 проби води, всі вони відповідали нормативам.