Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Прилипка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении враг пытался наступать в сторону Купянска, в целом здесь произошло один бой.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 49 боев, отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об «освобождении Купянска-Узлового» в Харьковской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал эти заявления очередной ложью.