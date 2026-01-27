Live

Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:43   27.01.2026
Виктория Яковенко
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Прилипка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении враг пытался наступать в сторону Купянска, в целом здесь произошло один бой.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 49 боев, отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об «освобождении Купянска-Узлового» в Харьковской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал эти заявления очередной ложью.

Читайте также: Звание «Герой Украины» присвоили командиру бригады «Ахиллес» Юрию Федоренко

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 27 января: нет света, прогноз на февраль, удар БпЛА
Новости Харькова – главное 27 января: нет света, прогноз на февраль, удар БпЛА
27.01.2026, 17:36
Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз
Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз
27.01.2026, 14:19
По Харькову ударил вражеский БпЛА – Терехов
По Харькову ударил вражеский БпЛА – Терехов
27.01.2026, 16:25
Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)
Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)
27.01.2026, 09:40
Мы работали всю ночь — Терехов сообщил, что 40% абонентов в Харькове без света
Мы работали всю ночь — Терехов сообщил, что 40% абонентов в Харькове без света
27.01.2026, 11:33
Чтобы у харьковчан был шанс: о чем антикоррупционеры договорились с мэрией 📹
Чтобы у харьковчан был шанс: о чем антикоррупционеры договорились с мэрией 📹
27.01.2026, 17:59

Новости по теме:

27.01.2026
Герасимов заявил о «взятии Купянск-Узлового»: в ЦПД это опровергли
26.01.2026
В ISW зафиксировали продвижение россиян на Харьковщине
24.01.2026
Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
24.01.2026
«Враг повредил логистику, тяжело держать оборону Волчанска» — DeepState
23.01.2026
Враг сегодня не атаковал на Купянщине – данные Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 января 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".