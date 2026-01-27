Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Live

Фронт 16:43   27.01.2026
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник двічі атакував у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворог намагався наступати у бік Куп’янська, загалом тут відбувся один бій.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 49 боїв, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів про «освобождение Купянска-Узлового» на Харківщині. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав ці заяви черговою брехнею.

Читайте також: Звання «Герой України» присвоїли командиру бригади «Ахіллес» Юрію Федоренку

Автор: Вікторія Яковенко
