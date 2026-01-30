Пятерых детей вывезли копы и волонтеры с Волчанского направления
Три семьи, в которых воспитываются пятеро детей, выехали на безопасные территории, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Эвакуацию проводили правоохранители совместно с волонтерами БО «Роза на руке».
«На этот раз из прифронтового села Вишневое были эвакуированы три семьи, в которых воспитываются пятеро детей. Благодаря слаженным действиям правоохранителей и волонтеров людей вывезли из пограничной зоны и доставили в более безопасное место, где им предоставили необходимую помощь и поддержку», – отметили копы.
В полиции в очередной раз призвали жителей населенных пунктов, которые находятся под постоянными обстрелами, не затягивать с эвакуацией, а как можно раньше выезжать на безопасные территории. В случае необходимости, за помощью людям предлагают обращаться по телефону 102 или в территориальные подразделения полиции.
