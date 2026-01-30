Live

П’ятьох дітей вивезли копи та волонтери з Вовчанського напрямку

Суспільство 11:49   30.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Три сім’ї, в яких виховуються п’ятеро дітей, виїхали на безпечні території, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області. 

Евакуацію проводили правоохоронці спільно з волонтерами БО «Троянда на руці».

“Цього разу з прифронтового села Вишневе було евакуйовано три родини, у яких виховуються п’ятеро дітей. Завдяки злагодженим діям правоохоронців і волонтерів людей вивезли з прикордонної зони та доставили до більш безпечного місця, де їм надали необхідну допомогу й підтримку”, – зазначили копи.

У поліції вкотре закликали мешканців населених пунктів, що перебувають під постійними обстрілами, не затягувати з евакуацією, а якомога раніше виїжджати на безпечні території. У разі потреби, за допомогою людям пропонують звертатися за телефоном 102 або до територіальних підрозділів поліції.

Читайте також: Харків відновлюється: у мерії показали, які будинки ремонтують

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
