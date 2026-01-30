П’ятьох дітей вивезли копи та волонтери з Вовчанського напрямку
Три сім’ї, в яких виховуються п’ятеро дітей, виїхали на безпечні території, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.
Евакуацію проводили правоохоронці спільно з волонтерами БО «Троянда на руці».
“Цього разу з прифронтового села Вишневе було евакуйовано три родини, у яких виховуються п’ятеро дітей. Завдяки злагодженим діям правоохоронців і волонтерів людей вивезли з прикордонної зони та доставили до більш безпечного місця, де їм надали необхідну допомогу й підтримку”, – зазначили копи.
У поліції вкотре закликали мешканців населених пунктів, що перебувають під постійними обстрілами, не затягувати з евакуацією, а якомога раніше виїжджати на безпечні території. У разі потреби, за допомогою людям пропонують звертатися за телефоном 102 або до територіальних підрозділів поліції.
Читайте також: Харків відновлюється: у мерії показали, які будинки ремонтують
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: евакуація, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «П’ятьох дітей вивезли копи та волонтери з Вовчанського напрямку», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2026 в 11:49;