П’ятьох дітей вивезли копи та волонтери з Вовчанського напрямку

Три сім’ї, в яких виховуються п’ятеро дітей, виїхали на безпечні території, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.

Евакуацію проводили правоохоронці спільно з волонтерами БО «Троянда на руці».

“Цього разу з прифронтового села Вишневе було евакуйовано три родини, у яких виховуються п’ятеро дітей. Завдяки злагодженим діям правоохоронців і волонтерів людей вивезли з прикордонної зони та доставили до більш безпечного місця, де їм надали необхідну допомогу й підтримку”, – зазначили копи.

У поліції вкотре закликали мешканців населених пунктів, що перебувають під постійними обстрілами, не затягувати з евакуацією, а якомога раніше виїжджати на безпечні території. У разі потреби, за допомогою людям пропонують звертатися за телефоном 102 або до територіальних підрозділів поліції.