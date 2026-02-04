Энергетическое оборудование мощностью 145 МВт передали партнеры Украине

ЕС, Италия, Германия, Польша, Франция и ЮНИСЕФ передали Украине энергетическое оборудование, заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

В Украину продолжает прибывать энергетическое оборудование от международных партнеров.

«Для возобновления электроснабжения громад, больниц, объектов жизнеобеспечения общин областей, где сложная ситуация с энергоснабжением, партнеры предоставили оборудование для резервного питания общей мощностью более 145 МВт:

🇪🇺447 генераторов более чем на 7 МВт от ЕС;

🇮🇹 78 котлов мощностью 112 МВт от Италии;

🇩🇪2 когенерационные установки от Германии мощностью 3,8 МВт;

🇵🇱379 генераторов на 4,5 МВт от Польши;

🇫🇷30 генераторов общей мощностью 3,4 МВт от Франции;

106 генераторов от Юнисефа на 15,1 МВт.», — сообщила Юлия Свириденко.

Также в Украину следует оборудование от Азербайджана, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Словакии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии и Японии.

Юлия Свириденко поблагодарила Италию, Ирландию, Германию и Соединенное Королевство Великобритании за взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.

Она заверила, что правительство оказывает необходимую логистическую поддержку, упрощает регуляторные процедуры растаможивания импортного оборудования и способствует быстрому подключению техники. Ожидаем от общин быстрой установки и подключения.