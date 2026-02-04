Энергетическое оборудование мощностью 145 МВт передали партнеры Украине
ЕС, Италия, Германия, Польша, Франция и ЮНИСЕФ передали Украине энергетическое оборудование, заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
В Украину продолжает прибывать энергетическое оборудование от международных партнеров.
«Для возобновления электроснабжения громад, больниц, объектов жизнеобеспечения общин областей, где сложная ситуация с энергоснабжением, партнеры предоставили оборудование для резервного питания общей мощностью более 145 МВт:
🇪🇺447 генераторов более чем на 7 МВт от ЕС;
🇮🇹 78 котлов мощностью 112 МВт от Италии;
🇩🇪2 когенерационные установки от Германии мощностью 3,8 МВт;
🇵🇱379 генераторов на 4,5 МВт от Польши;
🇫🇷30 генераторов общей мощностью 3,4 МВт от Франции;
106 генераторов от Юнисефа на 15,1 МВт.», — сообщила Юлия Свириденко.
Также в Украину следует оборудование от Азербайджана, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Словакии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии и Японии.
Юлия Свириденко поблагодарила Италию, Ирландию, Германию и Соединенное Королевство Великобритании за взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.
Она заверила, что правительство оказывает необходимую логистическую поддержку, упрощает регуляторные процедуры растаможивания импортного оборудования и способствует быстрому подключению техники. Ожидаем от общин быстрой установки и подключения.
Читайте также: «Я люблю тишину» — Терехов о громкой похвале Харькова и сравнении с Киевом
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: энергетическое оборудование, Юлия Свириденко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Энергетическое оборудование мощностью 145 МВт передали партнеры Украине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 февраля 2026 в 21:50;