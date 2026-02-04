Енергетичне обладнання потужністю у 145 МВт передали партнери Україні
ЄС, Італія, Німеччина, Польща, Франція та ЮНІСЕФ передали Україні енергетичне обладнання, заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
«Для відновлення електропостачання громад, лікарень, об’єктів життєзабезпечення громад областей, де складна ситуація з енергопостачанням, партнери надали обладнання для резервного живлення загальною потужністю понад 145 МВт:
🇪🇺447 генераторів на понад 7 МВт від ЄС;
🇮🇹 78 котлів потужністю 112 МВт від Італії;
🇩🇪2 когенераційні установки від Німеччини потужністю 3,8 МВт;
🇵🇱379 генераторів на 4,5 МВт від Польщі;
🇫🇷30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт від Франції;
106 генераторів від Юнісеф на 15,1 МВт., – повідомила Юлія Свириденко.
Також до України прямує обладнання від Азербайджану, Естонії, Литви, Люксембургу, Словаччини, Франції, Чехії, Швеції, Швейцарії та Японії.
Юлія Свириденко подякувала Італії, Ірландії, Німеччині та Сполученому Королівству Великобританії за внески до Фонду підтримки енергетики України.
Вона запевнила, що уряд надає необхідну логістичну підтримку, спрощує регуляторні процедури розмитнення завезеного устаткування та сприяє швидкому підключенню техніки. Очікуємо від громад швидкого встановлення і підключення.
