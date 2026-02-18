Ряд электричек на Харьковщине изменит график в конце февраля: подробности

Из-за плановых ремонтных работ во второй половине февраля график движения некоторых пригородных поездов в Харьковской области временно изменится, сообщили в АО «Укрзалізниця».

В частности, 24, 25, 26, 27, 28 февраля изменят график движения поезда:

№6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский отправление – 04:13 (вместо 04:21).

№6408 Изюм – Харьков-Левада отправление – 04:54 (вместо 05:15).

23, 24, 25, 26, 27 февраля:

№6428 Изюм – Шебелинка отправления – 20:06 (вместо 19:18), прибытие – 21:58 (вместо 21:01).

23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля:

№6426 Букино – Харьков-Пассажирский, Балаклея – 11:02 (вместо 10:53), Харьков-Пассажирский – 14:04 (вместо 13:55).

№6430 Изюм – Харьков-Пассажирский отправление – 12:37 (вместо 12:49).

№6432 Савинцы – Харьков-Пассажирский отправление – 16:11 (вместо 16:20).

«Пожалуйста, проверьте заранее время отправления вашего рейса, чтобы путешествие прошло комфортно и без задержек», – обратились железнодорожники.