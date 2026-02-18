Live

Ряд электричек на Харьковщине изменит график в конце февраля: подробности

Общество 15:23   18.02.2026
Виктория Яковенко
Ряд электричек на Харьковщине изменит график в конце февраля: подробности

Из-за плановых ремонтных работ во второй половине февраля график движения некоторых пригородных поездов в Харьковской области временно изменится, сообщили в АО «Укрзалізниця».

В частности, 24, 25, 26, 27, 28 февраля изменят график движения поезда:

  • №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский отправление – 04:13 (вместо 04:21).
  • №6408 Изюм – Харьков-Левада отправление – 04:54 (вместо 05:15).

23, 24, 25, 26, 27 февраля:

  • №6428 Изюм – Шебелинка отправления – 20:06 (вместо 19:18), прибытие – 21:58 (вместо 21:01).

23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля:

  • №6426 Букино – Харьков-Пассажирский, Балаклея – 11:02 (вместо 10:53), Харьков-Пассажирский – 14:04 (вместо 13:55).
  • №6430 Изюм – Харьков-Пассажирский отправление – 12:37 (вместо 12:49).
  • №6432 Савинцы – Харьков-Пассажирский отправление – 16:11 (вместо 16:20).

«Пожалуйста, проверьте заранее время отправления вашего рейса, чтобы путешествие прошло комфортно и без задержек», – обратились железнодорожники.

Читайте также: Не ездит автобус в Харьков, не забирают мусор: ситуация в Русской Лозовой

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 18 февраля: взрывы в пригороде, готовила теракт
Новости Харькова — главное 18 февраля: взрывы в пригороде, готовила теракт
18.02.2026, 14:26
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
17.02.2026, 14:35
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
18.02.2026, 09:29
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
17.02.2026, 10:34
Полиция расследует возможный инцидент с ТЦК и полицией в центре Харькова
Полиция расследует возможный инцидент с ТЦК и полицией в центре Харькова
18.02.2026, 11:08
Ряд электричек на Харьковщине изменит график в конце февраля: подробности
Ряд электричек на Харьковщине изменит график в конце февраля: подробности
18.02.2026, 15:23

Новости по теме:

17.02.2026
Поезд Харьков — Львов изменил график: подробности от УЗ
17.02.2026
Движение электричек на поврежденном участке в Лозовой восстановили – УЗ
08.02.2026
Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось
08.02.2026
В УЗ проинформировали о задержке харьковского поезда
03.02.2026
Некоторые пригородные электрички не будут ходить на Харьковщине с 4 февраля


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ряд электричек на Харьковщине изменит график в конце февраля: подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2026 в 15:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за плановых ремонтных работ во второй половине февраля график движения некоторых пригородных поездов в Харьковской области временно изменится, сообщили в АО «Укрзалізниця».".