Низка електричок на Харківщині змінить графік наприкінці лютого: подробиці

Суспільство 15:23   18.02.2026
Вікторія Яковенко
Через планові ремонтні роботи у другій половині лютого графік руху деяких приміських поїздів на Харківщині тимчасово зміниться, повідомили в АТ «Укрзалізниця».

Зокрема, 24, 25, 26, 27, 28 лютого змінять графік руху поїзди:

  • №6410 Савинцi – Харкiв-Пасажирський відправлення – 04:13 (замість 04:21).
  • №6408 Iзюм – Харкiв-Левада відправлення – 04:54 (замість 05:15).

23, 24, 25, 26, 27 лютого:

  • №6428 Iзюм – Шебелинка відправлення – 20:06 (замість 19:18), прибуття – 21:58 (замість 21:01).

23, 24, 25, 26, 27, 28 лютого:

  • №6426 Букине – Харків-Пасажирський, Балаклія – 11:02 (замість 10:53), Харкiв-Пасажирський – 14.04 (замість 13:55).
  • №6430 Iзюм – Харкiв-Пасажирський відправлення – 12:37 (замість 12:49).
  • №6432 Савинцi – Харкiв-Пасажирський відправлення – 16:11 (замість 16:20).

«Будь ласка, перевірте заздалегідь час відправлення вашого рейсу, щоб подорож пройшла комфортно та без затримок», – звернулись залізничники.

Читайте також: Не їздить автобус до Харкова, не забирають сміття: ситуація в Руській Лозовій

Автор: Вікторія Яковенко
Низка електричок на Харківщині змінить графік наприкінці лютого: подробиці
