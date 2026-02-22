Часть электричек отменили 22 февраля на Харьковщине — Укрзалізниця
В Харьковской области — аварийная ситуация на одном из железнодорожных направлений. Из-за этого не поедет несколько электричек.
«Из-за обрыва контактного провода на Харьковщине сегодня не будут курсировать ряд пригородных рейсов. А именно: №6145/6146 Харьков-Пасс. — Золочев и №6159/6160 Золочев — Харьков-Пасс. Просим учесть изменения при путешествиях в эти сутки», — предупредили в АО «Укрзалізниця».
Напомним, ранее Харьковский горсовет сообщил об изменении трамвайных маршрутов — из-за неблагоприятной погоды. Так, не выйдет на рейс 22 февраля 7-й трамвай. Его заменят автобусами. Другие номера будут ехать с большими, чем обычно, интервалами. В то же время трамвай №1, который не ездил несколько дней, вернули на маршрут.
