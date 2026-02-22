Live

Часть электричек отменили 22 февраля на Харьковщине — Укрзалізниця

Транспорт 09:46   22.02.2026
Оксана Горун
Часть электричек отменили 22 февраля на Харьковщине — Укрзалізниця

В Харьковской области — аварийная ситуация на одном из железнодорожных направлений. Из-за этого не поедет несколько электричек.

«Из-за обрыва контактного провода на Харьковщине сегодня не будут курсировать ряд пригородных рейсов. А именно: №6145/6146 Харьков-Пасс. — Золочев и №6159/6160 Золочев — Харьков-Пасс. Просим учесть изменения при путешествиях в эти сутки», — предупредили в АО «Укрзалізниця».

Напомним, ранее Харьковский горсовет сообщил об изменении трамвайных маршрутов — из-за неблагоприятной погоды. Так, не выйдет на рейс 22 февраля 7-й трамвай. Его заменят автобусами. Другие номера будут ехать с большими, чем обычно, интервалами. В то же время трамвай №1, который не ездил несколько дней, вернули на маршрут.

Читайте также: Морозы постепенно спадают: прогноз погоды на 22 февраля

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 22 февраля: налет БпЛА на Лозовскую громаду
Новости Харькова — главное 22 февраля: налет БпЛА на Лозовскую громаду
22.02.2026, 10:11
Враг ударил БпЛА по Харькову – Терехов
Враг ударил БпЛА по Харькову – Терехов
21.02.2026, 20:50
Сегодня 22 февраля 2026: какой день в истории
Сегодня 22 февраля 2026: какой день в истории
22.02.2026, 06:00
Морозы постепенно спадают: прогноз погоды на 22 февраля
Морозы постепенно спадают: прогноз погоды на 22 февраля
21.02.2026, 21:20
В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля
В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля
22.02.2026, 07:45
Лозовскую громаду атаковали БпЛА, повреждена критическая инфраструктура
Лозовскую громаду атаковали БпЛА, повреждена критическая инфраструктура
22.02.2026, 10:05

Новости по теме:

07.06.2025
В Харькове отменяют массовые мероприятия на 8 июня, но не Троицу в храмах
18.07.2023
Терехов обещает отменить необязательные тендеры в Харькове
23.05.2023
На Белгородщине без объяснений отменили контртеррористическую операцию
23.11.2022
Какие пригородные поезда отменили сегодня на Харьковщине – перечень
21.08.2022
Поезда и электрички из Харькова на 24 августа отменят — «Укрзалізниця»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Часть электричек отменили 22 февраля на Харьковщине — Укрзалізниця», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2026 в 09:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области — аварийная ситуация на одном из железнодорожных направлений. Из-за этого не поедет несколько электричек".