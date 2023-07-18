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Терехов обещает отменить необязательные тендеры в Харькове

Общество 17:18   18.07.2023
Оксана Якушко
Терехов обещает отменить необязательные тендеры в Харькове Фото: Елена Нагорная

Проведем финансовый аудит абсолютно всех закупок, заявил мэр Харькова Игорь Терехов, передает сайт горсовета.

Он поручил провести финансовый аудит всех закупок, которые осуществляют или планируют осуществить в ближайшее время коммунальные предприятия и департаменты горсовета.

Терехов заявил, что после проведенной проверки все необязательные тендеры отмененят, а выделенные на них средства перенаправят на восстановление разрушенного рф жилья, инфраструктуры или военные нужды.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 17:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проведем финансовый аудит абсолютно всех закупок, заявил мэр Харькова Игорь Терехов, передает сайт горсовета.".