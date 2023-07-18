Терехов обещает отменить необязательные тендеры в Харькове

Проведем финансовый аудит абсолютно всех закупок, заявил мэр Харькова Игорь Терехов, передает сайт горсовета.

Он поручил провести финансовый аудит всех закупок, которые осуществляют или планируют осуществить в ближайшее время коммунальные предприятия и департаменты горсовета.

Терехов заявил, что после проведенной проверки все необязательные тендеры отмененят, а выделенные на них средства перенаправят на восстановление разрушенного рф жилья, инфраструктуры или военные нужды.