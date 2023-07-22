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Терехвов: В Харькове — проверки всех закупок, отменят необязательные тендеры

Общество 21:53   22.07.2023
Оксана Якушко
Терехвов: В Харькове — проверки всех закупок, отменят необязательные тендеры

В городе уменьшат расходы на спортивные соревнования, культурные и инвестиционно-инновационные проекты, но продолжат выделять средства на оборону, восстановление жилья и инфраструктуру, заявил в эфире национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Я дал поручение, и сейчас идет тотальная проверка всех тендеров, всех договоров. Сейчас все остановлено, кроме необходимых тендеров. Я имею в виду восстановление жилья, потому что Харьков очень пострадал от российских агрессоров. Но все необязательные тендеры будут отменены: это и спортивные соревнования, инвестиционно-инновационные проекты, которые сейчас могут подождать, это и культурные проекты. И продолжим направлять средства на оборону и ВСУ, которым помогаем постоянно, на восстановление жилья и инфраструктурные проекты, потому что необходимо готовиться к отопительному сезону», — подчеркнул мэр Харькова.

Игорь Терехов отметил, что руководителей, которые не пройдут тендерную проверку на нецелевое использование средств, отстранят от исполнения должностных обязанностей.

«Как только я прочитал на антикоре, что такое есть в одной из поликлиник Харькова (закупка футболок по 5 тысяч гривен – прим. ред.), я отстранил руководителя, сейчас идет расследование, и он будет уволен. Запрос общества колоссальный, чтобы не тратили средства национального или местного бюджета на нецелевое использование. Я возмущен случаем, когда закупали футболки по 5 тысяч. Сейчас продолжаются тотальные проверки, если найдут нарушения, руководителей уволят, несмотря на то, какой руководитель это сделал», — подчеркнул Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 21:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе уменьшат расходы на спортивные соревнования, культурные и инвестиционно-инновационные проекты, но продолжат выделять средства на оборону, восстановление жилья и инфраструктуру, заявил в эфире национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".