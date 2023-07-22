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Терехов: У Харкові перевірки усіх закупівель, скасують необов’язкові тендери

Суспільство 21:53   22.07.2023
Оксана Якушко
Терехов: У Харкові перевірки усіх закупівель, скасують необов’язкові тендери

У місті зменшать витрати на спортивні змагання, культурні та інвестиційно-інноваційні проекти, але продовжать виділяти кошти на оборону, відновлення житла та інфраструктуру, заявив в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Я дав доручення, і зараз іде тотальна перевірка всіх тендерів, всіх договорів. Зараз все зупинене, крім необхідних тендерів. Я маю на увазі відновлення житла, бо Харків дуже постраждав від російських агресорів. Але всі необов’язкові тендери будуть скасовані: це і спортивні змагання, інвестиційно-іноваційні проекти, які можуть зараз зачекати, це і культурні проекти. І продовжимо спрямовувати кошти на оборону та ЗСУ, яким допомагаємо постійно, на відновлення житла та інфраструктурні проєкти, бо необхідно готуватися до опалювального сезону», – наголосив мер Харкова.

Ігор Терехов зазначив, що керівників, які не пройдуть перевірки на нецільове використання коштів, усунуть від виконання посадових обов’язків.

«Як тільки я прочитав на антикорі, що таке є в одній з поліклінік Харкова,  таке є (закупівля футболок по 5 тисяч гривень – прим. ред.), я відсторонив керівника, зараз триває розслідування і він буде звільнений. Запит суспільства колосальний, щоб не витрачали кошти національного чи місцевого бюджетів на нецільове використання. Я обурений випадком, коли закупали футболки по 5 тисяч. Зараз тривають тотальні перевірки, якщо будуть виявлені порушення, керівники будуть звільнені, незважаючи на те, який керівник це зробив», – наголосив Терехов.

Читайте також: Управління іміджевих проектів міськради Харкова ліквідують – Терехов (відео)

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 21:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті зменшать витрати на спортивні змагання, культурні та інвестиційно-інноваційні проекти, але продовжать виділяти кошти на оборону, відновлення житла та інфраструктуру, заявив в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.".