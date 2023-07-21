Управління іміджевих проектів міськради Харкова ліквідують – Терехов (відео)

У результаті службового розслідування у Харківській міськраді Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів ліквідують, а його керівницю Вікторію Грецьку-Миргородську – усунули, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У міськраді заслухали доповідь директора Департаменту контролю Харківської міськради Ігоря Резника.

«Було здійснено внутрішній аудит управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради. Дослідження показує, що в порушення принципів максимальної економії, ефективності та пропорційності, запобігання корупційним діянням, зловживанню, воно укладало договори з певним колом виконавців, постачальників, без належного обґрунтування. З укладених договорів та актів наданих послуг Управлінню незрозуміло, за що воно здійснювало оплату за рахунок бюджету територіальної громади, оскільки вищезазначені документи, крім загальної суми договору, взагалі не містять технічних якісних та кількісних характеристик та складу послуг закупівлі», – розповів Резник.

Комісія пропонує розглянути питання щодо доцільності функціонування цього управління в складі Департаменту сім’ї та молоді Харківської міськради.

«Готуйте питання щодо реорганізації цього управління. Воно нам не потрібно в такому ракурсі. Витрачає кошти незрозуміло куди, які ціни незрозуміло. Певні висновки будемо робити на сесії. Поки що вона відсторонена і не буде приступати до виконання своїх обов’язків. Попереджаю всіх, що до тендерів і бюджету повинні відноситися дуже уважно», — заявив після доповіді Терехов.