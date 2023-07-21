Управление имиджевых проектов горсовета Харькова ликвидируют – Терехов (видео)

В результате служебного расследования в Харьковском горсовете Управление инновационного развития и имиджевых проектов ликвидируют, а его руководительницу Викторию Грецкую-Миргородскую – отстранили, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В горсовете заслушали доклад директора Департамента контроля Харьковского горсовета Игоря Резника.

«Был осуществлен внутренний аудит управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. Исследование показывает, что в нарушение принципов максимальной экономии, эффективности и пропорциональности, предотвращения коррупционных действий, злоупотребления, оно заключало договоры с определенным кругом исполнителей, поставщиков, без надлежащего обоснования. Из заключенных договоров и актов предоставленных услуг Управлению непонятно, за что оно осуществляло оплату за счет бюджета территориального общества, поскольку вышеупомянутые документы, кроме общей суммы договора, вообще не содержат технических качественных и количественных характеристик и состава услуг закупки», — рассказал Резник.

Комиссия предложила рассмотреть вопрос о целесообразности функционирования этого управления в составе Департамента семьи и молодежи Харьковского горсовета.

«Готовьте вопрос о реорганизации этого управления. Оно нам не нужно в таком ракурсе. Тратит средства непонятно куда, непонятно какие цены. Некоторые выводы будем делать на сессии. Пока она отстранена и не будет приступать к исполнению своих обязанностей. Предупреждаю всех, что к тендерам и бюджету должны относиться очень внимательно», — заявил после доклада Терехов.

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