Тендер стоимостью 2 млн грн на пиар отменила ХОВА

ХОВА отменила тендер по освещению своей деятельности через СМИ на сумму 2 млн. грн — там нашли ошибку.

Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.

«При загрузке тендерной документации и технической задачи была допущена ошибка», – объяснили в ХОВА.

При этом в ХОВА объявили новый тендер на 690 тыс грн на изготовление информационного бюллетеня «Харьковщина – это Украина». Их бесплатно планируют раздавать в деоккупированных населенных пунктах области.

«Тендер проводится с целью информирования граждан деоккупированных и прифронтовых территорий Харьковской области относительно основных процессов восстановления жизнедеятельности региона, реализации государственной информационной политики в Харьковской области, оперативного, всестороннего и объективного освещения деятельности органов государственной власти, событий местного, областного, общегосударственного и международного значения », – сообщили в ХОВА.

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