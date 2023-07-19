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Тендер стоимостью 2 млн грн на пиар отменила ХОВА

Общество 12:09   19.07.2023
Виктория Яковенко
Тендер стоимостью 2 млн грн на пиар отменила ХОВА Фото: ХОВА

ХОВА отменила тендер по освещению своей деятельности через СМИ на сумму 2 млн. грн — там нашли ошибку. 

Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.

«При загрузке тендерной документации и технической задачи была допущена ошибка», – объяснили в ХОВА.

При этом в ХОВА объявили новый тендер на 690 тыс грн на изготовление информационного бюллетеня «Харьковщина – это Украина». Их бесплатно планируют раздавать в деоккупированных населенных пунктах области.

«Тендер проводится с целью информирования граждан деоккупированных и прифронтовых территорий Харьковской области относительно основных процессов восстановления жизнедеятельности региона, реализации государственной информационной политики в Харьковской области, оперативного, всестороннего и объективного освещения деятельности органов государственной власти, событий местного, областного, общегосударственного и международного значения », – сообщили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 12:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА отменила тендер по освещению своей деятельности через СМИ на сумму 2 млн. грн — там нашли ошибку. ".