Тендер стоимостью 2 млн грн на пиар отменила ХОВА
ХОВА отменила тендер по освещению своей деятельности через СМИ на сумму 2 млн. грн — там нашли ошибку.
Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.
«При загрузке тендерной документации и технической задачи была допущена ошибка», – объяснили в ХОВА.
При этом в ХОВА объявили новый тендер на 690 тыс грн на изготовление информационного бюллетеня «Харьковщина – это Украина». Их бесплатно планируют раздавать в деоккупированных населенных пунктах области.
«Тендер проводится с целью информирования граждан деоккупированных и прифронтовых территорий Харьковской области относительно основных процессов восстановления жизнедеятельности региона, реализации государственной информационной политики в Харьковской области, оперативного, всестороннего и объективного освещения деятельности органов государственной власти, событий местного, областного, общегосударственного и международного значения », – сообщили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА отменила тендер по освещению своей деятельности через СМИ на сумму 2 млн. грн — там нашли ошибку. ".