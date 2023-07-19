Тендер вартістю 2 млн грн на піар скасувала ХОВА

ХОВА скасувала тендер щодо висвітлення своєї діяльності через ЗМІ на суму 2 млн грн – там знайшли помилку.

Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

«При завантаженні тендерної документації та технічного завдання була допущена помилка», – пояснили у ХОВА.

При цьому в ХОВА оголосили новий тендер на 690 тис грн на виготовлення інформаційного бюлетеня «Харківщина – це Україна». Їх безкоштовно планують роздавати в деокупованих населених пунктах області.

«Тендер проводиться з метою інформування громадян деокупованих та прифронтових територій Харківської області щодо основних процесів відновлення життєдіяльності регіону, реалізації державної інформаційної політики в Харківській області, оперативного, всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності органів державної влади, подій місцевого, обласного, загальнодержавного та міжнародного значення», – повідомили в ХОВА.