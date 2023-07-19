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Тендер вартістю 2 млн грн на піар скасувала ХОВА

Суспільство 12:09   19.07.2023
Вікторія Яковенко
Тендер вартістю 2 млн грн на піар скасувала ХОВА Фото: ХОВА

ХОВА скасувала тендер щодо висвітлення своєї діяльності через ЗМІ на суму 2 млн грн – там знайшли помилку.

Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

«При завантаженні тендерної документації та технічного завдання була допущена помилка», – пояснили у ХОВА.

При цьому в ХОВА оголосили новий тендер на 690 тис грн на виготовлення інформаційного бюлетеня «Харківщина – це Україна». Їх безкоштовно планують роздавати в деокупованих населених пунктах області.

«Тендер проводиться з метою інформування громадян деокупованих та прифронтових територій Харківської області  щодо  основних процесів відновлення життєдіяльності регіону, реалізації державної інформаційної політики в Харківській області, оперативного, всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності органів державної влади, подій місцевого, обласного, загальнодержавного та міжнародного значення», – повідомили в ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 12:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА скасувала тендер щодо висвітлення своєї діяльності через ЗМІ на суму 2 млн грн – там знайшли помилку.".