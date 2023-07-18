Терехов обіцяє скасувати необов’язкові тендери у Харкові

Проведемо фінансовий аудит усіх закупівель, заявив мер Харкова Ігор Терехов, передає сайт міськради.

Він доручив провести фінансовий аудит усіх закупівель, які здійснюють чи планують здійснити найближчим часом комунальні підприємства та департаменти міськради.

Терехов заявив, що після проведеної перевірки всі необов’язкові тендери скасують, а виділені на них кошти перенаправлять на відновлення зруйнованого житла, інфраструктури або військові потреби.