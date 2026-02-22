Частину електричок скасували 22 лютого на Харківщині – Укрзалізниця
У Харківській області – аварійна ситуація на одному із залізничних напрямків. Через це не поїде кілька електричок.
“Через обрив контактного дроту на Харківщині сьогодні не курсуватимуть низка приміських рейсів. А саме: №6145/6146 Харків-Пас. — Золочів та №6159/6160 Золочів – Харків-Пас. Просимо врахувати зміни при подорожах цієї доби“, — попередили в АТ “Укрзалізниця”.
Нагадаємо, раніше Харківська міськрада повідомила про зміну трамвайних маршрутів – через несприятливу погоду. Так, не вийде на рейс 22 лютого 7-й трамвай. Його замінять автобусами. Інші номери будуть їхати з більшими, ніж зазвичай, інтервалами. Водночас трамвай №1, який не їздив кілька днів, повернули на маршрут.
Читайте також: Морози поступово спадають: прогноз погоди на 22 лютого
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: отмена, укрзалізниця, электрички;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Частину електричок скасували 22 лютого на Харківщині – Укрзалізниця», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2026 в 09:46;