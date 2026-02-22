Live

Частину електричок скасували 22 лютого на Харківщині – Укрзалізниця

Транспорт 09:46   22.02.2026
Оксана Горун
У Харківській області – аварійна ситуація на одному із залізничних напрямків. Через це не поїде кілька електричок.

Через обрив контактного дроту на Харківщині сьогодні не курсуватимуть низка приміських рейсів. А саме: №6145/6146 Харків-Пас. — Золочів та №6159/6160 Золочів – Харків-Пас. Просимо врахувати зміни при подорожах цієї доби“, — попередили в АТ “Укрзалізниця”.

Нагадаємо, раніше Харківська міськрада повідомила про зміну трамвайних маршрутів – через несприятливу погоду. Так, не вийде на рейс 22 лютого 7-й трамвай. Його замінять автобусами. Інші номери будуть їхати з більшими, ніж зазвичай, інтервалами. Водночас трамвай №1, який не їздив кілька днів, повернули на маршрут.

Автор: Оксана Горун
