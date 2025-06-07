В Харькове отменяют массовые мероприятия на 8 июня, но не Троицу в храмах
Полиция информирует, что ожидает участия 18 тысяч верующих в мероприятиях в связи с Троицей в Харькове и области.
«8 июня в Харькове и области состоятся мероприятия по случаю празднования православного праздника. Богослужения запланированы в 185 храмах. Ожидается, что в них примут участие около 18 тысяч верующих», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области 7 июня — уже после того, как по городу совершили самую мощную воздушную атаку с начала войны.
Полицейские обещали уделить особое внимание охране порядка вблизи культовых сооружений и в местах массового скопления людей. При этом верующих призвали не игнорировать воздушную тревогу даже во время богослужений.
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В то же время светские массовые мероприятия, запланированные в Харькове на 8 июня, начали отменять. Так, праздник для детей на неопределенное время перенесли в экопарке.
«Дорогие друзья! В связи с усложнением ситуации безопасности в стране Большой фестиваль воздушных змеев, который планировался на 8 июня, переносится на более поздние сроки. Берегите себя и будьте в эти дни особенно внимательны. Харьков не сломать, Украина обязательно победит!» — написали на странице экопарка в Facebook.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: массовые мероприятия, отмена, полиция, Троица, храмы;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 18:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция информирует, что ожидает участия 18 тысяч верующих в мероприятиях в связи с Троицей в Харькове и области".