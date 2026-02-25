Live

Сотрудник ТЦК в Харькове получил подозрение — что он сделал

Происшествия 21:03   25.02.2026
Елена Нагорная
Оператору мобилизационного отделения Харьковского РТЦК и СП Харьковской области сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в государственный реестр (ч. 3 ст. 362 УКУ).

Как установило следствие, в прошлом году в течение месяца он безосновательно снял с розыска четырех военнообязанных. Для этого использовал собственный электронный цифровой ключ доступа к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В отношении указанных лиц якобы составлялись материалы об административных правонарушениях, однако фактически граждане не доставлялись в Харьковский РТЦК и СП в определенный период», — говорится в публикации.

33-летнему фигуранту грозит от трех до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что полиция открыло уголовное производство по факту возможного избиения 54-летнего харьковчанина. Сын потерпевшего заявил, что отца остановили на одной из улиц города военнослужащие, после чего доставили в ТЦК и СП. Там якобы мужчину избили. Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. В версии событий сына, которую распространили в соцсетях, все происходило 23 февраля — отец вышел на улицу без телефона и документов. Мужчина — якобы инвалид 3-й группы, ветеран, участник боевых действий, снятый с воинского учета в связи с негодностью. В областном ТЦК и СП прокомментировали, что начали служебное расследование, по результатам которого обещают принять «соответствующие организационные и дисциплинарные меры».

Автор: Елена Нагорная
