Сотрудник ТЦК в Харькове получил подозрение — что он сделал
Оператору мобилизационного отделения Харьковского РТЦК и СП Харьковской области сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в государственный реестр (ч. 3 ст. 362 УКУ).
Как установило следствие, в прошлом году в течение месяца он безосновательно снял с розыска четырех военнообязанных. Для этого использовал собственный электронный цифровой ключ доступа к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В отношении указанных лиц якобы составлялись материалы об административных правонарушениях, однако фактически граждане не доставлялись в Харьковский РТЦК и СП в определенный период», — говорится в публикации.
33-летнему фигуранту грозит от трех до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что полиция открыло уголовное производство по факту возможного избиения 54-летнего харьковчанина. Сын потерпевшего заявил, что отца остановили на одной из улиц города военнослужащие, после чего доставили в ТЦК и СП. Там якобы мужчину избили. Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. В версии событий сына, которую распространили в соцсетях, все происходило 23 февраля — отец вышел на улицу без телефона и документов. Мужчина — якобы инвалид 3-й группы, ветеран, участник боевых действий, снятый с воинского учета в связи с негодностью. В областном ТЦК и СП прокомментировали, что начали служебное расследование, по результатам которого обещают принять «соответствующие организационные и дисциплинарные меры».
Читайте также: «Я буду реагировать» — Терехов про мобилизацию в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция Харьковской области, тцк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сотрудник ТЦК в Харькове получил подозрение — что он сделал», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 февраля 2026 в 21:03;