Співробітник ТЦК у Харкові отримав підозру – що він зробив

Оператору мобілізаційного відділення Харківського РТЦК та СП Харківської області повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні у державний реєстр (ч. 3 ст. 362 ККУ).

Як встановило слідство, торік упродовж місяця він безпідставно зняв із розшуку чотирьох військовозобов’язаних. Для цього використав власний електронний цифровий ключ доступу до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Щодо зазначених осіб нібито складалися матеріали про адміністративні правопорушення, однак фактично громадян не доставляли до Харківського РТЦК та СП у визначений період”, – йдеться у публікації.

33-річному фігуранту загрожує від трьох до шести років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

