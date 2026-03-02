Где пытался прорваться враг на Харьковщине, рассказал утром Генштаб
Шесть штурмов ВС РФ сдержали украинские защитники на Харьковщине в течение минувших суток, передает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться трижды в районе Прилипки и Зыбино.
Столько же, как и на севере области, зафиксировали на Купянском направлении. СОУ отбили три атаки врага около Песчаного, Петропавловки и Глушковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 86 авиационных ударов, сбросил 285 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8828 дронов-камикадзе и осуществил 3573 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 46 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:
