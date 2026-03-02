Live
Где пытался прорваться враг на Харьковщине, рассказал утром Генштаб

Украина 08:10   02.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где пытался прорваться враг на Харьковщине, рассказал утром Генштаб

Шесть штурмов ВС РФ сдержали украинские защитники на Харьковщине в течение минувших суток, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться трижды в районе Прилипки и Зыбино.

Столько же, как и на севере области, зафиксировали на Купянском направлении. СОУ отбили три атаки врага около Песчаного, Петропавловки и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 86 авиационных ударов, сбросил 285 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8828 дронов-камикадзе и осуществил 3573 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 46 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

Читайте также: Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
