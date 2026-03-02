Де намагався прорватися ворог на Харківщині, розповів уранці Генштаб

Шість штурмів ЗС РФ стримали українські захисники на Харківщині протягом минулої доби, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися тричі в районі Приліпки та Зибіного.

Стільки ж, як і на півночі області, зафіксували на Куп’янському напрямку. СОУ відбили три атаки ворога біля Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 86 авіаційних ударів, скинув 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8828 дронів-камікадзе та здійснив 3573 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 46 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян: