Какое энергооборудование можно прятать под землю, объяснил эксперт из Харькова
Электростанции с генераторами и котлами спрятать под землей невозможно — это слишком дорого и долго. А вот подстанции и трансформаторы можно, но для этого нужны сложные инженерные решения, в частности системы охлаждения, рассказал в интервью МГ «Объектив» профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко.
«Нельзя опустить под землю то оборудование, которое нужно обслуживать и которое очень габаритное. Если мы говорим об электростанции, которая производит электрическую энергию, то там есть генераторы, есть котлы — это чрезвычайно большая махина. Для того чтобы это все закопать под землю, нужно вырыть чрезвычайно большую площадь. Это очень-очень дорого и очень-очень долго», — пояснил эксперт.
Зато для подстанций, особенно высоковольтных, в Украине уже строят защитные бункеры, утверждает профессор.
«На подстанциях чуть меньшего уровня — там более простые сооружения, они могут защитить от осколочных поражений, иногда даже от «Шахедов», — отметил Данильченко.
Самое ценное оборудование подстанций — трансформаторы — тоже теоретически можно спрятать под землю. Но здесь возникает другая проблема.
«Он очень сильно греется. Нужно отводить от него тепло, иначе он может перегреться и выйти из строя очень быстро», — пояснил профессор.
Для этого требуются сложные инженерные решения — системы вентиляции и охлаждения, что делает проект чрезвычайно дорогостоящим.
В полном интервью Данильченко выразил убеждение, что в Харькове нужно стремиться не к полной автономности каждого многоквартирного дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности. Также он рассказал:
- Почему систему сейчас приходится «латать» разнородным оборудованием, создавая «подстанции-Франкенштейны».
- Что делать с ТЭЦ — восстанавливать или искать замену.
- Спасут ли солнечные панели на крышах многоэтажек.
Читайте также: Ветер или малые атомные реакторы? Мнение эксперта, где брать энергию Харькову
Новости по теме:
- Категории: Интервью, Оригинально, Харьков; Теги: новости Харькова, НТУ «ХПИ», энергетика;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Какое энергооборудование можно прятать под землю, объяснил эксперт из Харькова», то посмотрите больше в разделе Интервью на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 16:57;