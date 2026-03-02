Какое энергооборудование можно прятать под землю, объяснил эксперт из Харькова

Электростанции с генераторами и котлами спрятать под землей невозможно — это слишком дорого и долго. А вот подстанции и трансформаторы можно, но для этого нужны сложные инженерные решения, в частности системы охлаждения, рассказал в интервью МГ «Объектив» профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко.

«Нельзя опустить под землю то оборудование, которое нужно обслуживать и которое очень габаритное. Если мы говорим об электростанции, которая производит электрическую энергию, то там есть генераторы, есть котлы — это чрезвычайно большая махина. Для того чтобы это все закопать под землю, нужно вырыть чрезвычайно большую площадь. Это очень-очень дорого и очень-очень долго», — пояснил эксперт.

Зато для подстанций, особенно высоковольтных, в Украине уже строят защитные бункеры, утверждает профессор.

«На подстанциях чуть меньшего уровня — там более простые сооружения, они могут защитить от осколочных поражений, иногда даже от «Шахедов», — отметил Данильченко.

Самое ценное оборудование подстанций — трансформаторы — тоже теоретически можно спрятать под землю. Но здесь возникает другая проблема.

«Он очень сильно греется. Нужно отводить от него тепло, иначе он может перегреться и выйти из строя очень быстро», — пояснил профессор.

Для этого требуются сложные инженерные решения — системы вентиляции и охлаждения, что делает проект чрезвычайно дорогостоящим.

