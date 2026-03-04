Две женщины погибли 4 марта в Харьковской области из-за российских обстрелов

Российская армия 4 марта нанесла удары по селу Водяное и селу Клинова-Новоселовка на Купянщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Днем 4 марта войска россиян атаковали село Водяное Купянского района. В результате обстрела погибла 27-летняя женщина. Пока тип вооружения устанавливают правоохранители.

Также 4 марта около 11:00 российские военные совершили минометный обстрел села Клинова-Новоселовка Купянского района. 64-летняя женщина, которая в этот момент находилась на улице, погибла на месте.