Live

Две женщины погибли 4 марта в Харьковской области из-за российских обстрелов

Происшествия 21:37   04.03.2026
Оксана Якушко
Две женщины погибли 4 марта в Харьковской области из-за российских обстрелов

Российская армия 4 марта нанесла удары по селу Водяное и селу Клинова-Новоселовка на Купянщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Днем 4 марта войска россиян атаковали село Водяное Купянского района. В результате обстрела погибла 27-летняя женщина. Пока тип вооружения устанавливают правоохранители.

Также 4 марта около 11:00 российские военные совершили минометный обстрел села Клинова-Новоселовка Купянского района. 64-летняя женщина, которая в этот момент находилась на улице, погибла на месте.

Читайте также: Капитальный ремонт дорог на Харьковщине: когда его проводят, пояснили в ХОВА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное 4 марта: антидроновые сетки на Салтовке и ПВО
Новости Харькова – главное 4 марта: антидроновые сетки на Салтовке и ПВО
04.03.2026, 21:40
Угроза для водоснабжения Харькова: Синегубов о предупреждении Зеленского
Угроза для водоснабжения Харькова: Синегубов о предупреждении Зеленского
04.03.2026, 14:01
Антидроновые сетки могут появиться в Харькове: где именно (видео)
Антидроновые сетки могут появиться в Харькове: где именно (видео)
04.03.2026, 14:37
Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
04.03.2026, 09:12
«Заработали» на укрытиях для сотрудников: в Харькове подозревают менеджеров УЗ
«Заработали» на укрытиях для сотрудников: в Харькове подозревают менеджеров УЗ
04.03.2026, 16:47
Две женщины погибли 4 марта в Харьковской области из-за российских обстрелов
Две женщины погибли 4 марта в Харьковской области из-за российских обстрелов
04.03.2026, 21:37

Новости по теме:

04.03.2026
Генералу РФ, причастному к ракетным ударам по детям, сообщили подозрение
02.03.2026
Скрывались от эвакуации – семья с детьми попала под обстрел на Харьковщине
02.03.2026
Сколько домов россияне повредили в Харькове в феврале 2026 года: итоги
02.03.2026
Сколько сел и городов Харьковщины страдали от обстрелов РФ на прошлой неделе
02.03.2026
«Нужно быть очень осторожными»: Терехов о напряженном начале недели


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Две женщины погибли 4 марта в Харьковской области из-за российских обстрелов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2026 в 21:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия 4 марта нанесла удары по селу Водяное и селу Клинова-Новоселовка на Купянщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".